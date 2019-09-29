КП Беларусь
«Гарбузовы фэст»: кулинарные битвы и необычный конкурс красоты студенток
На агробиостанции Белорусского государственного педагогического университета прошел осенний фестиваль
Конкурс «Чароўная красуня».Фото: Виктор ДРАЧЕВ
Изменить размер текста:
Праздник «Гарбузовы фэст», посвященный тыкве, стал доброй традицией БГПУ и проводился в третий раз. В программе был конкурс «Чароўная красуня» среди первокурсниц университета на самый красивый образ осени в костюмах с использованием природных материалов под названием. Также были спортивные конкурсы, кулинарные соревнования, где определяли лучшие блюда из тыквы. Фестиваль посетили представители Министерства образование и музыкальный гость Александр Солодуха.
Осеннее дефиле.Фото: Виктор ДРАЧЕВ
Атмосфера праздника.Фото: Виктор ДРАЧЕВ
Фотосессия.Фото: Виктор ДРАЧЕВ
Александр Солодуха на «Гарбузовы фэст».Фото: Виктор ДРАЧЕВ
Конкурс "Восеньскія прысмакі".Фото: Виктор ДРАЧЕВ