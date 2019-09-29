2019-09-29T11:56:31+03:00
Общество
КП Беларусь

«Гарбузовы фэст»: кулинарные битвы и необычный конкурс красоты студенток

На агробиостанции Белорусского государственного педагогического университета прошел осенний фестиваль
Поделиться:
Конкурс «Чароўная красуня».Конкурс «Чароўная красуня».Фото: Виктор ДРАЧЕВ
Изменить размер текста:

Праздник «Гарбузовы фэст», посвященный тыкве, стал доброй традицией БГПУ и проводился в третий раз. В программе был конкурс «Чароўная красуня» среди первокурсниц университета на самый красивый образ осени в костюмах с использованием природных материалов под названием. Также были спортивные конкурсы, кулинарные соревнования, где определяли лучшие блюда из тыквы. Фестиваль посетили представители Министерства образование и музыкальный гость Александр Солодуха.

Осеннее дефиле. Фото: Виктор ДРАЧЕВ

Осеннее дефиле.Фото: Виктор ДРАЧЕВ

Атмосфера праздника. Фото: Виктор ДРАЧЕВ

Атмосфера праздника.Фото: Виктор ДРАЧЕВ

Фотосессия. Фото: Виктор ДРАЧЕВ

Фотосессия.Фото: Виктор ДРАЧЕВ

Александр Солодуха на «Гарбузовы фэст». Фото: Виктор ДРАЧЕВ

Александр Солодуха на «Гарбузовы фэст».Фото: Виктор ДРАЧЕВ

Конкурс "Восеньскія прысмакі". Фото: Виктор ДРАЧЕВ

Конкурс "Восеньскія прысмакі".Фото: Виктор ДРАЧЕВ

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Погода в Беларуси 30 сентября и 1 октября: оранжевый уровень опасности
Белорусская марафонка разнесла организацию чемпионата мира по легкой атлетике
В национальном аэропорту несколько часов отсутствовала электроэнергия
Минское «Динамо» набирает очки в шести матчах КХЛ подряд
За пассажирами вернувшегося в Беларусь самолета «Минск-Багдад» выслали другой борт
Гомельская аномалия: в среду обещают солнце и +23, пока кругом будут идти дожди
+1: в Беларуси снова дорожает топливо
В Украине на заводе прогремел взрыв - 10 пострадавших
Через 12 лет преступник сознался в убийстве и дал интервью
Toyota сбила насмерть под Минском пешехода без фликера
В Добрушском районе обрушился пролет на горно-обогатительном комбинате
Фотофакт: на открытии H&M в Минске собралось около тысячи человек
МАРТ установил минимальную цену на сахар в Беларуси: 1,50 руб.
В МЧС рассказали, что произошло ночью в баре на Немиге
«Белпочта» предлагает бесплатно отправить открытку
Видеофакт. В Бресте гаишники и таксисты убирали с дороги мертвецки пьяного пешехода
Минфин готовит указ, чтобы отвязать «дорожный налог» от техосмотра
В Червенском районе водитель на Mazda сбил велосипедиста
Самолет, летевший из Минска в Багдад, вернулся в аэропорт вылета
Новый школьный скандал с аудиозаписью: детям рассказывали о солдатах-геях, мусульманах и Донбассе
«Только с адреса gov.by»: в МВД предупреждают о кибератаке от имени госслужб
В Лиде парня судят за 2 рубля, украденные с чужой карты
Белорусские военные поедут на учения НАТО
Нетрезвый хулиган поссорился с таксистом и выместил злость на машине
Белорус, обвиняемый в краже смартфона, в перерыве суда купил потерпевшему новый. И попал под амнистию
Готовьтесь: на 28 сентября объявлено штормовое предупреждение
Сборная МВД Беларуси заняла третье место на III Всемирных полицейских играх
В Жлобине товарный поезд задавил 18-летнего парня