2019-09-29T12:52:26+03:00
Спорт
КП Беларусь

Белорусская марафонка разнесла организацию чемпионата мира по легкой атлетике

Ольга Мазуренок отношение к спортсменам назвала ужасным
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Ольга Мазуренок на чемпионате мира в Катаре. Фото: БФЛАОльга Мазуренок на чемпионате мира в Катаре. Фото: БФЛА
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В Дохе (Катар) проходит чемпионат мира по легкой атлетике. В субботнем забеге на марафонскую дистанцию (42 195 км) представительница Беларуси Ольга Мазуренок заняла пятое место.

В комментарии для «Матч ТВ» она раскритиковала организацию:

- Ужасный чемпионат мира во всех отношениях. Даже с водой на трассе сделали неправильно. Они поставили столы с водой по внешней стороне. И каждый километр нужно было бежать десять метров до этого стола, а затем обратно. Получилось за дистанцию примерно 200 метров лишних… Честно – от этой страны ожидали большего. Питание просто катастрофа, для марафона поесть вообще нечего. Мы просили, чтобы нам просто спагетти отварили. Воды вообще не допроситься.

Мазуренок отметила, что марафон проходил в условиях небывалой жары, ситуацию усугубляла влажность:

- Так, как убивает эта влажность, так не убивает ничто. Первый день, когда сюда приехала, я на 90% была уверена, что вообще не финиширую. Тут как встал работать одним темпом, так все — нечем дышать. Даже не предполагала, что могу пробежать по такому плохому времени, 2.36 (в прошлом году Мазуренок выиграла на чемпионате Европе со временем 2.26 – Ред.), даже при худшем раскладе не ожидала.

Мазуренок подчеркнула, что проводить соревнования в таких условиях – это неуважение к спортсменам:

- Там собралась кучка высокопоставленных людей, и они решили, что соревнования будут проводиться здесь с какой-то радости. Сами стоят под кондиционерами, если вообще не спят в данный момент. А ты готовишься полгода, жертвуешь всем, вкладываешься, чтобы показать какой-то результат. Я, конечно, понимаю, что побеждает сильнейший, но если человек хочет соревноваться именно в таких условиях, то есть специальные экстремальные марафоны, наподобие трехдневного бега по пустыне, стартов в Малайзии и тому подобного. А тут все-таки спорт высших достижений, и нужно соответствовать. Ну неужели это нормально, что финишировало чуть больше половины стартовавших? И дай бог чтобы у всех со здоровьем теперь было без серьезных последствий, - сказала марафонка.

Из 68-ми стартовавших в женском марафоне финишировали 40. Другие белоруски Анастасия Иванова и Светлана Куделич заняли 17-е и 32-е места соответственно. Среди европеек Мазуренок и Иванова заняли первое и третье места. Выиграла Рут Чепнгетич (Кения) – 2.32,43.

Отметим, что белорус Дмитрий Дюбин в спортивной ходьбе на 50 км не смог завершить дистанцию и сошел после 12 км: медики были поражены пульсом спортсмена, который просто зашкаливал, и отметили, что после еще пары километров в таком состоянии атлета бы уже уносили с трассы без сознания.

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