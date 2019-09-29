КП Беларусь
Погода в Беларуси 30 сентября и 1 октября: оранжевый уровень опасности
Ожидается порывистый ветер
В начале недели будет ветренно.Фото: Евгения ГУСЕВА
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Белгидромет сообщает, что синоптики повысили уровень опасности с желтого до оранжевого на понедельник и вторник в связи со штормовым предупреждением. Усиление ветра порывами до 15-20 м/с ожидается в понедельник по юго-западу Беларуси, а во вторник на большей части территории страны.
Ранее штормовое предупреждение объявляли на 28 сентября.
А вот в среду в Гомеле, судя по прогнозам, должно быть тепло и комфортно.
Гомельская аномалия: в среду обещают солнце и +23, пока кругом будут идти дожди