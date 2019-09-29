Умерла теща Александра Лукашенко, которую президент часто вспоминал с теплотой

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После тяжелой продолжительной болезни умерла Елена Федоровна Желнерович, теща Александра Лукашенко, которую он называл «вторым человеком после матери». Как передает nn.by, об этом сообщили жители деревни Большой Межник Шкловского района, где она прожила почти всю жизнь. Ей было 90 лет.

Елена Федоровна — мать Галины Лукашенко, официальной супруги главы государства, бабушка Виктора и Дмитрия Лукашенко. Она работала учителем белорусского языка и литературы, заместителем директора школы в соседней Александрии.

- Федоровна для меня - друг человека, как я ей всегда говорю. (…) Это для меня второй человек после матери. Если бы не она, то я президентом бы не был, - говорил Александр Лукашенко.

В прошлом году президент сказал, что теща посоветовала ему поступать на исторический факультет:

- Вы наверное знаете, что моё первое желание было — поступить на факультет журналистики. Но будущая теща (учительница сама) мне сказала: “Пед, истфак, будешь работать в райкоме партии”. Ну ладно. Деревенскому хлопцу сказала учитель, замдиректора школы - я и пошел.

Теща президента Елена Желнерович: Я своим дочкам не даю никаких советов