В районе Дрогичина погиб мужчина, лежавший на дороге

На погибшем не было фликера

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В Дрогичинском районе погиб пешеход, лежавший на дороге. Как сообщает пресс-служба МВД, происшествие случилось поздно вечером 28 сентября. 18-летний мужчина, управлявший автомобилем «Рено Меган», ехал через деревню Воловель и там наехал на мужчину, который лежал посреди проезжей части. 41-летний пешеход скончался на месте. Отмечается, что водитель был трезв, о состоянии пешехода перед аварией не сообщается. Возбуждено уголовное дело, следователи выясняют обстоятельства ДТП.

Днем ранее подобное происшествие удалось избежать в Бресте, где гаишники и таксисты убирали с дороги мертвецки пьяного пешехода.