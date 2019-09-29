2019-09-29T16:07:26+03:00
Спорт
КП Беларусь

В районе Дрогичина погиб мужчина, лежавший на дороге

На погибшем не было фликера
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Под Дрогичином погиб пешеход, лежавший на дороге. Фото: МВДПод Дрогичином погиб пешеход, лежавший на дороге. Фото: МВД
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В Дрогичинском районе погиб пешеход, лежавший на дороге. Как сообщает пресс-служба МВД, происшествие случилось поздно вечером 28 сентября. 18-летний мужчина, управлявший автомобилем «Рено Меган», ехал через деревню Воловель и там наехал на мужчину, который лежал посреди проезжей части. 41-летний пешеход скончался на месте. Отмечается, что водитель был трезв, о состоянии пешехода перед аварией не сообщается. Возбуждено уголовное дело, следователи выясняют обстоятельства ДТП.

Днем ранее подобное происшествие удалось избежать в Бресте, где гаишники и таксисты убирали с дороги мертвецки пьяного пешехода.

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