Белорусские танки вернулись из России

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29 сентября белорусские танки и другая военная техника прибыли из России на железнодорожную станцию Озерище. Отдельный механизированный батальон 120-й отдельной гвардейской механизированной бригады принимал участие в учении «Щит Союза — 2019», которое проходило в середине сентября в России на полигоне Мулино в Нижегородской области. Как отмечают в Минобороны, техника (танки и БМП) была разгружена в кратчайшие сроки – подобную процедуру гвардейцы выполняли уже 8-й раз за год.