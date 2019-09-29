Насколько станут дороже коммунальные услуги для «тунеядцев»?

Насколько потяжелеют с октября жировки для не занятых в экономике. Фото: Павел МАРТИНЧИК

С 1 октября жировки для не занятых в экономике станут

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С этого года так называемым «тунеядцам» (или не занятым в экономике гражданам) вместо прежнего фиксированного сбора в 20 базовых нужно полностью оплачивать некоторые коммунальные услуги. С 1 января - горячую воду, с 1 октября - отопление и, если есть, газовые колонки.

От 13 до 48 рублей: на сколько подорожала коммуналка для тунеядцев?

Как сообщает агентство «Минск-Новости» в новом отопительном сезоне по 31 декабря 2019 года включительно субсидированный тариф на отопление за 1 Гкал составляет 18,4831 рубля, а полный (экономически обоснованный) —88,99 рубля. Если речь идет о стандартной двухкомнатной квартире, где живут три человека, а собственник не работает, то плата за отопление за нее составит 25,19 рубля (больше на 14 рублей, чем обычно). Подогрев воды обойдется в 12,6 рубля (получается, что «переплата» составит 7,05 рубля). Всего «переплата» составит 21 рубль.

Если наниматель или собственник квартиры официально работает, а «тунеядцем» считается другой член семьи, оплата не меняется.

По состоянию на 1 сентября в Минске было 16 425 лицевых счетов, на которых подогрев воды рассчитывался по экономически обоснованному тарифу.

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