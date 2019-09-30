2019-09-30T10:29:32+03:00
Общество
КП Беларусь

В Витебском районе милиция, спасатели и волонтеры ищут пропавшую молодую женщину

Елена Балобанова страдает эпилепсией, она ушла из дома и исчезла
Наталья ПАРТОЛИНА
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Если вы видели эту девушку или что-то знаете о ее судьбе, сообщите в милицию или ее родственникам! Фото: из открытых источников.Если вы видели эту девушку или что-то знаете о ее судьбе, сообщите в милицию или ее родственникам! Фото: из открытых источников.
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В деревне Андроновичи пропала 30-летняя Елена Балобанова. Она ушла из дома вечером 26 сентября и исчезла. Родственники предполагают, что она могла пойти в Витебск, в садоводческое товарищество Приозерное, а точнее - к дому №3 в Дачном переулке.

28 сентября Елену искали сотрудники милиции, спасатели и группа волонтеров. Женщину не нашли. На следующий день поиски возобновили.

Елена Балобанова - полная темноволосая девушка ростом 160 сантиметров. На ней может быть яркий джемпер персикового цвета, темно-синие трикотажные брюки и синие тапки. Пропавшая - инвалид второй группы, она страдает эпилепсией.

Звонков от всех, кто видел Елену Балобанову или владеет какой-то информацией о ее местонахождении, ждет родственница пропавшей Галина по номеру +375-33-6110054. Также просьба сообщить в милицию по номеру 102.

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