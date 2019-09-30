В Костюковичах спасатели сняли девочку с дерева

Девочка застряла на дереве, ее сняли спасатели. Фото: МЧС.

Нога ребенка застряла, ее освобождали при помощи специального инструмента

Изменить размер текста: A A

Школьница застряла на дереве в Костюковичах. Инцидент произошел на улице Сенной 29 сентября. Сообщение спасателям поступило в 17.44.

- Когда сотрудники МЧС прибыли к месту вызова, оказалось, что девочка залезла на дерево, а когда попыталась слезть, оступилась, и ее нога застряла между ветвями. Самостоятельно освободиться девочка не могла, - рассказали в пресс-службе МЧС.

Спасатели освободили ногу девочки при помощи гидравлического аварийно-спасательного инструмента и сняли ребенка с дерева. Медицинская помощь школьнице не потребовалась.