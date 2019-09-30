В Минске поймали продавца насвая, он предлагал свой товар у входа в метро
22-летнего неработающего задержали сотрудники наркоконтроля Первомайского РУВД Минска в ходе профилактических мероприятий по выявлению лиц, занимающихся незаконным сбытом некурительных табачных изделий.
Парень продавал насвай около входа в метро, сообщает ГИОС Первомайского РУВД. Дома у него нашли более 2100 граммов насвая, часть он уже подготовил к продаже - расфасовал в пакетики по 35 граммов. Тут же нашли весы и более сотни пакетиков. Один пакетик насвая молодой человек, по его словам, продавал за четыре рубля.
Милиция проводит проверку, если парня привлекут к административной ответственности за незаконные действия с некурительными табачными изделиями, предназначенными для сосания или жевания, его могут оштрафовать на сумму до 40 базовых величин, конфисковать выручку от продажи, или назначить срок административного ареста.
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