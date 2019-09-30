Пятилетняя девочка не смогла вытащить палец из игрушки, спасатели помогли

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Помощь спасателей потребовалась пятилетней жительнице Минска. Это произошло вечером 29 сентября. Около половины девятого по номеру 101 позвонила женщина и рассказала, что ее внучка не может вытащить палец из пластиковой игрушки.

Спасатели выехали на улицу Голодеда. Оказалось, что левая рука малышки действительно застряла в отверстии игрушки. Спасатели освободили палец девочки. Она не пострадала, отметили в пресс-службе МЧС.