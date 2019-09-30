В Орше хулиган разгромил соседний подъезд и не сказал почему

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В ночь на 28 сентября в одной из многоэтажек по улице Перекопской в Орше похулиганил 18-летний местный житель. Жильцы дома обратились в милицию в четыре утра. Рассказали, что кто-то разбил стекла во входной двери подъезда, на лестничной площадке, сорвал 11 металлических почтовых ящиков и выключатель освещения.

Милиция быстро вычислила виновника погрома. Парень был сильно выпивши. Его задержали сотрудники Департамента охраны. Оказалось, что сам он проживает в соседнем подъезде этого же дома.

- О том, как оршанец оказался на месте происшествия и что вызвало такую бурную реакцию, молодой человек объяснить правоохранителям не смог. В отношении него возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 339 УК Республики Беларусь (Хулиганство), - рассказали в группе информации и общественных связей УВД Витебского облисполкома.