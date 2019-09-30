В Полоцке мужчина с ножом требовал деньги у продавщицы магазина, его обезвредили охранники
В Полоцке задержали мужчину, который пытался ограбить магазин. Он был вооружен ножом.
Тревожная сигнализация сработала в 15.55 27 сентября. В магазин немедленно выбыли сотрудники милиции. Когда они приехали на место происшествия, сотрудница магазина рассказала, что неизвестный мужчина потребовал у нее под угрозой ножа деньги, когда она протирала стеллажи в торговом зале.
Налетчика успели обезвредить до приезда милиции. Охранник забрал у мужчины нож и передал злоумышленника подоспевшим стражам порядка, рассказали в УВД Витебского облисполкома.
Выяснилось, что преступление совершил неработающий житель Докшиц 1963 года рождения, он был пьян. В отношении нападавшего возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 207 УК Республики Беларусь (Разбой).
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