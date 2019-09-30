2019-09-30T13:49:56+03:00
Общество
КП Беларусь

Житель Могилевского района нашел дикорастущую коноплю. Через два года за ним пришли

В гараже мужчина хранил почти полтора килограмма марихуаны
Алиса МИЕЛОФОН
Поделиться:
Мужчина нашел дикорастущую коноплю и забрал к себе в гараж. Через два года за ним пришли. Фото: из архива.Мужчина нашел дикорастущую коноплю и забрал к себе в гараж. Через два года за ним пришли. Фото: из архива.
Изменить размер текста:

Милиция задержала 34-летнего жителя агрогородка Буйничи, у него в гараже нашли недюжинный запас конопли - почти полтора килограмма. Высушенное растительное сырье он хранил для собственного употребления.

Как сообщает mogilevnews.by со ссылкой на старшего инспектора ОИиОС УВД Могилевского облисполкома Юлию Холомееву, около двух лет назад мужчина нашел участок, заросший дикорастущей коноплей. Он собрал растительное сырье и перевез в свой гараж.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело. Он может лишиться свободы на срок до пяти лет.

Еще больше материалов по теме: «Могилев: новости»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Украинец на машине пытался прорваться в Беларусь
В Минске такси на тротуаре сбило девушку
Прокуратура: В Шарковщинском районе стали больше красть, потому что нет денег на еду
В Березовском районе пенсионер выпал из лодки и увяз в болоте
Парень силой увез бывшую девушку, она позвонила в милицию из багажника автомобиля
В Лунинецком районе в школу вместе с песком привезли человеческие кости
В Полоцке мужчина с ножом требовал деньги у продавщицы магазина, его обезвредили охранники
В Орше хулиган разгромил соседний подъезд и не сказал почему
Пятилетняя девочка не смогла вытащить палец из игрушки, спасатели помогли
В Минске поймали продавца насвая, он предлагал свой товар у входа в метро
В Костюковичах спасатели сняли девочку с дерева
В Гомеле в аварии серьезно пострадала пассажирка байка
В Витебском районе милиция, спасатели и волонтеры ищут пропавшую молодую женщину
На сколько станут дороже коммунальные услуги для «тунеядцев»?
Белорусские танки вернулись из России
В районе Дрогичина погиб мужчина, лежавший на дороге
Умерла теща Александра Лукашенко, которую президент часто вспоминал с теплотой
Погода в Беларуси 30 сентября и 1 октября: оранжевый уровень опасности
Белорусская марафонка разнесла организацию чемпионата мира по легкой атлетике
«Гарбузовы фэст»: кулинарные битвы и необычный конкурс красоты студенток
В Национальном аэропорту несколько часов отсутствовала электроэнергия
Минское «Динамо» набирает очки в шести матчах КХЛ подряд
За пассажирами вернувшегося в Беларусь самолета Минск - Багдад выслали другой борт
Гомельская аномалия: в среду обещают солнце и +23, пока кругом будут идти дожди
+1: в Беларуси снова дорожает топливо
В Украине на заводе прогремел взрыв - 10 пострадавших