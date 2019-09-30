Житель Могилевского района нашел дикорастущую коноплю. Через два года за ним пришли

Мужчина нашел дикорастущую коноплю и забрал к себе в гараж. Через два года за ним пришли. Фото: из архива.

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Милиция задержала 34-летнего жителя агрогородка Буйничи, у него в гараже нашли недюжинный запас конопли - почти полтора килограмма. Высушенное растительное сырье он хранил для собственного употребления.

Как сообщает mogilevnews.by со ссылкой на старшего инспектора ОИиОС УВД Могилевского облисполкома Юлию Холомееву, около двух лет назад мужчина нашел участок, заросший дикорастущей коноплей. Он собрал растительное сырье и перевез в свой гараж.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело. Он может лишиться свободы на срок до пяти лет.