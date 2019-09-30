2019-09-30T14:11:08+03:00
Происшествия
КП Беларусь

В Лунинецком районе в школу вместе с песком привезли человеческие кости

Их отдали на экспертизу
Майя МЕТЕЛЬСКАЯ
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В песке для укрепления дороги возле школы нашли кости. Фото: Госкомитет судэкспертиз.В песке для укрепления дороги возле школы нашли кости. Фото: Госкомитет судэкспертиз.
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Грузовик с песком приехал в школу в агрогородке Дятловичи. Стройматериал решил отдать школе местный житель. Гора ненужного песка у него появилась после того, как он выкопал у себя во дворе погреб. А школе как раз нужно было подсыпать дорогу возле учреждения.

И только когда песок выгрузили около школы, обнаружилось, что с ним приехали и кости! На место вызвали эксперта-криминалиста и судебно-медицинского эксперта. Они осмотрели и частный двор, и двор школы. Всего насчитали 30 фрагментов человеческих костных останков.

Теперь Лунинецкий райотдел Следственного комитета проводит проверку.

- Назначена медико-криминалистическая экспертиза, которая установит давность захоронения и какому количеству людей принадлежат останки, - комментирует официальный представитель Госкомитета судэкспертиз по Брестской области Татьяна Коток.

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