В Лунинецком районе в школу вместе с песком привезли человеческие кости

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Грузовик с песком приехал в школу в агрогородке Дятловичи. Стройматериал решил отдать школе местный житель. Гора ненужного песка у него появилась после того, как он выкопал у себя во дворе погреб. А школе как раз нужно было подсыпать дорогу возле учреждения.

И только когда песок выгрузили около школы, обнаружилось, что с ним приехали и кости! На место вызвали эксперта-криминалиста и судебно-медицинского эксперта. Они осмотрели и частный двор, и двор школы. Всего насчитали 30 фрагментов человеческих костных останков.

Теперь Лунинецкий райотдел Следственного комитета проводит проверку.

- Назначена медико-криминалистическая экспертиза, которая установит давность захоронения и какому количеству людей принадлежат останки, - комментирует официальный представитель Госкомитета судэкспертиз по Брестской области Татьяна Коток.