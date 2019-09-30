Парень силой увез бывшую девушку, она позвонила в милицию из багажника автомобиля

Бывший парень увез девушку в багажнике за город и избил битой, ее спасли жители деревни. Фото: Виртуальный Брест.

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В Бресте молодой человек похитил свою бывшую девушку и вывез ее за город в багажнике автомобиля. О том, что во дворе жилого дома по улице Московской парень затолкал девушку в багажник темно-синего «Фольксваген Джета» и увез, в 8.32 сообщили в милицию очевидцы. На территории трех районов - Жабинковского, Кобринского и Березовского районов ввели специальный план "Перехват". В 8.45 на линию "1022 позвонила сама похищенная девушка, она рассказала, что находится в багажнике автомобиля и не знает, куда ее везет ее бывший парень.

- Все наряды милиции были ориентированы на поиски автомобиля. Оперативники Жабинковского и Московского РОВД Бреста в деревне Бусни Жабинковского района обнаружили автомобиль, а позже 28-летнего жителя Кобринского района и 21-летнюю брестчанку, работницу одного из банковских учреждения облцентра, - рассказала официальный представитель МВД Ольга Чемоданова.

Девушка рассказала сотрудникам милиции, что молодой человек вытащил ее из багажника, затащил за остановку общественного транспорта и несколько раз ударил битой по голове.

«Автомобиль несколько раз останавливался, мужчина выбросил сотовые телефоны. Девушка вырвалась и стала убегать. Водитель догнал ее, несколько раз ударил битой по голове. Подбежали местные, которые защитили пострадавшую и вызвали милицию. В автомобиле было много пустых бутылок от алкогольных напитков», - сообщает подробности инцидента «Виртуальный Брест».

Девушку госпитализировали, молодой человек задержан, правовая оценка его действиям будет дана следователями.