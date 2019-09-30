В Березовском районе пенсионер выпал из лодки и увяз в болоте

Мужчина выпал из лодки на заболоченном участке озера, его вытащили на берег спасатели. Фото: МЧС.

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Инцидент произошел на озере Черное недалеко от деревни Пески Березовского района. В 11.01 29 сентября спасателям поступило сообщение, что человек выпал из лодки и не может самостоятельно выбраться.

Подразделение пожарной аварийно-спасательной части №2 Белоозерска выехало на место происшествия. Оказалось, что мужчина застрял в заболоченном месте, в камышах. До пострадавшего было около 120 метров. Спасатели добрались до мужчины и помогли ему выбраться на берег. Медики осмотрели пенсионера и доставили его в больницу с диагнозом «общее переохлаждение».

В тот же день спасатели и сотрудники милиции в Кировском районе искали заблудившуюся в лесу пару - мужчину и женщину. Их нашли в лесном массиве возле деревни Бересневка. В госпитализации они не нуждались, сообщает пресс-служба МЧС.