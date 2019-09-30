Прокуратура: В Шарковщинском районе стали больше красть, потому что нет денег на еду

В Шарковщине увеличилось количество краж потому, что у людей нет денег на еду. Фото: Наталья ПАРТОЛИНА

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В Шарковщинском районе растет преступность: за первое полугодие 2019 года по сравнению с аналогичным периодом количество зарегистрированных преступлений выросло на 15 процентов. В том числе больше стало преступлений, совершенных в общественных местах и в состоянии алкогольного опьянения. Увеличилось и количество краж и угонов автотранспорта.

Прокуратура района отмечает, что в большинстве случаев на кражи идут люди, которым не на что купить продукты.

- В большинстве случаев указанные преступления совершались по причине отсутствия денежных средств, необходимых для приобретения продуктов питания, в том числе по причине низкой заработной платы осужденных, а также наличия задолженности по выплате заработной платы, - рассказал прокурор Шарковщинского района Андрей Ветюгов газете «Кліч Радзімы».