2019-09-30T16:01:08+03:00
Общество
КП Беларусь

Прокуратура: В Шарковщинском районе стали больше красть, потому что нет денег на еду

Людям задерживают зарплату или платят мало
Наталья ПАРТОЛИНА
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В Шарковщине увеличилось количество краж потому, что у людей нет денег на еду.В Шарковщине увеличилось количество краж потому, что у людей нет денег на еду.Фото: Наталья ПАРТОЛИНА
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В Шарковщинском районе растет преступность: за первое полугодие 2019 года по сравнению с аналогичным периодом количество зарегистрированных преступлений выросло на 15 процентов. В том числе больше стало преступлений, совершенных в общественных местах и в состоянии алкогольного опьянения. Увеличилось и количество краж и угонов автотранспорта.

Прокуратура района отмечает, что в большинстве случаев на кражи идут люди, которым не на что купить продукты.

- В большинстве случаев указанные преступления совершались по причине отсутствия денежных средств, необходимых для приобретения продуктов питания, в том числе по причине низкой заработной платы осужденных, а также наличия задолженности по выплате заработной платы, - рассказал прокурор Шарковщинского района Андрей Ветюгов газете «Кліч Радзімы».

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