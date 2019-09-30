2019-09-30T16:49:53+03:00
Происшествия
КП Беларусь

В Минске такси на тротуаре сбило девушку

Автомобиль занесло, и он выехал за пределы проезжей части
Алиса МИЕЛОФОН
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Такси в Минске занесло на тротуар, пострадала девушка-пешеход. Фото: ГАИ.Такси в Минске занесло на тротуар, пострадала девушка-пешеход. Фото: ГАИ.
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Авария произошла сегодня, 30 сентября, в Минске. Около 13.15 автомобиль такси под управлением 52-летнего водителя ехал по улице Московской со стороны проспекта Независимости в направлении улицы Суражской. Внезапно «Рено» выехал за пределы проезжей части.

- Водитель допустил занос, в районе дома №10 автомобиль выехал на тротуар и сбил девушку-пешехода. Девушка получила травмы, она доставлена в медучреждение, - сообщает телеграм-канал УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

По факту ДТП проводится проверка.

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