Украинец на машине пытался прорваться в Беларусь
Границу водитель из Украины штурмовал в международном автомобильном пункте пропуска «Славутич» (сопредельный погранпереход - «Комарин» в Гомельской области).
Чтобы остановить 30-летнего нарушителя, пограничникам пришлось применить спецсердства для принудительной остановки машины.
В итоге украинец разбил машину, оборудование на погранпереходе и защитную стойку досмотрового комплекса. На белорусскую территорию он выехать не успел.
В пункте пропуска ему оказали скорую медицинскую помощь, а потом забрали на медицинское освидетельствование, сообщает Государственная пограничная служба Украины.
За попытку незаконного пересечения госграницы в отношении мужчины составили административный протокол. Также его накажут за неподчинение сотрудникам погранслужбы.