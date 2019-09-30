2019-09-30T16:57:04+03:00
Происшествия
КП Беларусь

Украинец на машине пытался прорваться в Беларусь

Он разбил машину и оборудование в пункте пропуска
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Украинца накажут за попытку прорыва границы. Фото: dpsu.gov.uaУкраинца накажут за попытку прорыва границы. Фото: dpsu.gov.ua
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Границу водитель из Украины штурмовал в международном автомобильном пункте пропуска «Славутич» (сопредельный погранпереход - «Комарин» в Гомельской области).

Чтобы остановить 30-летнего нарушителя, пограничникам пришлось применить спецсердства для принудительной остановки машины.

В итоге украинец разбил машину, оборудование на погранпереходе и защитную стойку досмотрового комплекса. На белорусскую территорию он выехать не успел.

В пункте пропуска ему оказали скорую медицинскую помощь, а потом забрали на медицинское освидетельствование, сообщает Государственная пограничная служба Украины.

За попытку незаконного пересечения госграницы в отношении мужчины составили административный протокол. Также его накажут за неподчинение сотрудникам погранслужбы.

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