Украинец на машине пытался прорваться в Беларусь

Он разбил машину и оборудование в пункте пропуска

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Границу водитель из Украины штурмовал в международном автомобильном пункте пропуска «Славутич» (сопредельный погранпереход - «Комарин» в Гомельской области).

Чтобы остановить 30-летнего нарушителя, пограничникам пришлось применить спецсердства для принудительной остановки машины.

В итоге украинец разбил машину, оборудование на погранпереходе и защитную стойку досмотрового комплекса. На белорусскую территорию он выехать не успел.

В пункте пропуска ему оказали скорую медицинскую помощь, а потом забрали на медицинское освидетельствование, сообщает Государственная пограничная служба Украины.

За попытку незаконного пересечения госграницы в отношении мужчины составили административный протокол. Также его накажут за неподчинение сотрудникам погранслужбы.