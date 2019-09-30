2019-09-30T17:45:17+03:00
Общество
КП Беларусь

В Минске женщина шла домой через болото и застряла, ее случайно заметили в бинокль

Мужчина, который заметил увязшую женщину, вызвал спасателей
Алиса МИЕЛОФОН
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Женщина в Минске пошла домой через болото и увязла. Фото: МЧС.Женщина в Минске пошла домой через болото и увязла. Фото: МЧС.
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В Минске женщина шла домой и решила сократить путь - пройти через болото. Отойдя примерно десять метров от берега, она поняла, что увязла и не может выбраться.

Это произошло 30 сентября около двух часов дня. Спасателям позвонил мужчина, который увидел в бинокль, что на болоте человек, просящий о помощи. Мужчина указал спасателям примерный ориентир -улица Оловникова, 14, в сторону акватории Свислочи.

В 14.21 спасатели обнаружили и доставили на берег 60-летнюю женщину. После спасения ее осмотрели медики. Ничего плохого с женщиной не произошло, помощь врачей ей не понадобилась, сообщает пресс-служба МЧС.

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