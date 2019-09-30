КП Беларусь
В Столине мужчина лез по водосточной трубе в квартиру знакомого и разбился насмерть
Мужчина ударился головой об асфальт и умер на месте
Мужчина лез по водосточной трубе, сорвался и погиб.Фото: Наталья ПАРТОЛИНА
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Проверку по факту гибели мужчины в Столине проводит районный отдел Следственного комитета. Как сообщает belta.by со ссылкой на официального представителя УСК по Брестской области Дмитрия Иванюка, несчастный случай произошел 29 сентября. Около восьми часов вечера 27-летний мужчина лез по водосточной трубе в квартиру на первом этаже многоквартирного дома, где живет его знакомый. В какой-то момент он потерял равновесие и упал.
Предположительно, мужчина хотел опереться на сушилку для белья, приваренную около окна, но сорвался вниз. Он ударился головой об асфальт и умер на месте.
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