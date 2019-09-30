2019-09-30T18:23:08+03:00
Общество
КП Беларусь

С 2016 года карту поляка выдали более чем 135 тысячам белорусов

Еще полторы тысячи подали заявления
Надежда БУТОВИЧ
Поделиться:
Активнее всего подавать документы на карту поляка стали в последние три года.Активнее всего подавать документы на карту поляка стали в последние три года.
Изменить размер текста:

В последние три года граждане Беларуси активизировались в желании получить карту поляка, информирует ресурс euroby.info. При этом с 2016 года положительный ответ по карте получили свыше 40 процентов от числа всех заявителей за все одиннадцать лет существования этой «программы».

То есть за первые восемь лет с момента начала выдали карты поляка в 2008 году документ получили 75 тысяч белорусов, а за последние три года – свыше 55 тысяч.

По актуальной информации на конец сентября 2019 года зарегистрировано свыше 137 тысяч 200 человек, получивших карту (Прим.: при этом почти 5400 человек сдавали экзамен в Белостоке). Также полторы тысячи заявлений на данный момент подано на рассмотрение.

Хотя после ужесточения требований для получения карты, участились случаи подлогов. Так «Комсомолка» рассказывала об инцидентах в Польше, когда в Белостоке под суд попал белорус, предоставивший для карты поляка поддельную «метрику».

Еще больше материалов по теме: «Туризм: Польша »

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Лукашенко премьер-министру Армении: «Мы будем настаивать, чтобы быть дружественными государствами»
В Лиде водитель «МАЗа» выезжал и задел стену склада, она упала на рабочего
Минчанина, стрелявшего с балкона по прохожим, приговорили к 3 годам
ДТП в Минске: на проспекте Партизанском не разминулись Audi и Skoda
Свыше 2,6 миллиона человек в Беларуси не могут себе позволить минимальный набор товаров и услуг
В Столине мужчина лез по водосточной трубе в квартиру знакомого и разбился насмерть
В Минске женщина шла домой через болото и застряла, ее случайно заметили в бинокль
Украинец на машине пытался прорваться в Беларусь
В Минске такси на тротуаре сбило девушку
Прокуратура: В Шарковщинском районе стали больше красть, потому что нет денег на еду
В Березовском районе пенсионер выпал из лодки и увяз в болоте
Парень силой увез бывшую девушку, она позвонила в милицию из багажника автомобиля
В Лунинецком районе в школу вместе с песком привезли человеческие кости
Житель Могилевского района нашел дикорастущую коноплю. Через два года за ним пришли