С 2016 года карту поляка выдали более чем 135 тысячам белорусов

Активнее всего подавать документы на карту поляка стали в последние три года.

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В последние три года граждане Беларуси активизировались в желании получить карту поляка, информирует ресурс euroby.info. При этом с 2016 года положительный ответ по карте получили свыше 40 процентов от числа всех заявителей за все одиннадцать лет существования этой «программы».

То есть за первые восемь лет с момента начала выдали карты поляка в 2008 году документ получили 75 тысяч белорусов, а за последние три года – свыше 55 тысяч.

По актуальной информации на конец сентября 2019 года зарегистрировано свыше 137 тысяч 200 человек, получивших карту (Прим.: при этом почти 5400 человек сдавали экзамен в Белостоке). Также полторы тысячи заявлений на данный момент подано на рассмотрение.

Хотя после ужесточения требований для получения карты, участились случаи подлогов. Так «Комсомолка» рассказывала об инцидентах в Польше, когда в Белостоке под суд попал белорус, предоставивший для карты поляка поддельную «метрику».