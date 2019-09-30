2019-09-30T19:09:03+03:00
Экономика
КП Беларусь

Свыше 2,6 миллиона человек в Беларуси не могут себе позволить минимальный набор товаров и услуг

Их доход ниже минимального потребительского бюджета
Надежда БУТОВИЧ
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Среди всех белорусов почти 2,7 миллиона человек не могут оплатить набор минимальных товаров и услуг.Среди всех белорусов почти 2,7 миллиона человек не могут оплатить набор минимальных товаров и услуг.Фото: Дарья ПУТЕЙКО
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Белстат в «Статистическом ежегоднике Беларуси, 2019 года» опубликовал актуальную информацию о жизни в республики в цифрах. Так согласно статическим данным на данный момент в нашей стране более 2,667 миллиона человек не имеют достаточно средств для покупки минимального набора товаров и услуг.

Такая информация приводится в таблице о минимальном потребительском бюджете и бюджете прожиточного минимума. Озвученное выше число людей – это жители Беларуси, среднедушевые располагаемые ресурсы которых в 2018 году не превысили минимального потреббюджета, рассчитанного на месяц на одного из четырех человек в семье. Эта сумма составила 344 белорусских рубля.

Напомним, под минимальным потребительским бюджетом (МПБ) подразумеваются затраты для покупки потребительских товаров и услуг, удовлетворяющих главные физиологические и социально-культурные нужды.

Среднедушевые располагаемые ресурсы не превышали минимальный потреббюджет (на 1 в семье из четырех человек) у 29,4 процента от всего населения страны.

К слову, число всех граждан, доходы которых не позволяют оплатить минимальный набор товаров и услуг, в 2018 году по сравнению с 2017 годом снизилось на 343 тысячи человек с небольшим. А минимальный показатель – 18,9 процента от всего населения или около 1,7 миллиона человек был зафиксирован в 2014 году.

Напомним, среднедушевые ресурсы или доходы подсчитываются в массе общего объема доходов на численность населения. При этом учитываются все граждане Беларуси, также и безработные, пенсионеры, дети.

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