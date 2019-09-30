ДТП в Минске: на проспекте Партизанском не разминулись Audi и Skoda

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Серьезное дорожно-транспортное происшествие произошло в белорусской столице в понедельник, 30 сентября, проинформировали в пресс-службе УГАИ ГУВД Мингорисполкома в официальном аккаунте в Telegram.

Авария случилась днем, примерно в 12.50 часов. В это время водитель «Ауди» направлялся с улицы Тростенецкая в сторону улицы Ванеева. Затем на участке дороги в месте пересечения проспекта Партизанского с улицей Кошевого водитель иномарки допустил столкновение с легковой «Шкодой», водитель которой ехал со стороны улицы Долгобродская по улице Кошевого.

– В результате столкновения сильно пострадал водитель «Шкоды», 25-летний мужчина. Его с различными травмами доставили в ближайшую больницу, – уточнили в пресс-службе Госавтоинспекции.

По факту ДТП проводится проверка.

К слову, в этот день в Минске произошла еще одна серьезная авария: автомобиль службы такси занесло на мокром асфальте, он вылетел на тротуар, где сбил девушку-пешехода.