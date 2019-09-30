Минчанина, стрелявшего с балкона по прохожим, приговорили к 3 годам

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В Минске рассмотрели уголовное дело против 34-летнего столичного сварщика, который 15 июля «открыл стрельбу» по прохожим, проинформировали в пресс-службе Минского горсуда.

Известно, что в тот летний вечер обвиняемый находился на балконе своей квартиры на проспекте Рокоссовского. Мужчина был пьян и у него была пневматическая винтовка, чтобы похвастать перед собутыльниками, он начал стрелять с балкона по людям внизу.

– Минчанин произвел не менее двух выстрелов в потерпевшего мужчину. Умысел обвиняемого был в совершении особого злостного хулиганства. В потерпевшего мужчину из винтовки он попал дважды, были причинены телесные повреждения, которые, к счастью, не повлекли за собой кратковременного расстройства здоровья или утраты трудоспособности, – уточнили в пресс-службе.

Суд признал хулигана виновным и приговорил к 4 годам ограничения свободы в исправительном учреждении открытого типа. В соответствии с законом «Об амнистии» срок был уменьшен на год. Приговор еще может быть обжалован.