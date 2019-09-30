2019-09-30T20:54:55+03:00
Происшествия
КП Беларусь

В Лиде водитель «МАЗа» выезжал и задел стену склада, она упала на рабочего

Грузчик оказался погребенным заживо
Надежда БУТОВИЧ
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Под обломками стены погиб грузчик свинокомплекса. Фото: pixabay.com.Под обломками стены погиб грузчик свинокомплекса. Фото: pixabay.com.
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Трагедия произошла в одном из филиалов «Лидахлебопродукт» в деревне Ёдки Лидского района в воскресенье, 29 сентября, проинформировали ресурс lidanews.by в Лидском межрайотделе Департамента госинспекции труда.

Днем, около 14.05 часов, на свинокомплекс «Прогресс» с грузом комбикорма приехал водитель «МАЗа». Содержимое грузовика водитель выгрузил внутри склада и, забыв опустить платформу, стал выезжать из помещения. Платформа ударила перемычку ворот из-за чего рухнула часть складской стены. К несчастью, рядом со зданием в этот момент находился 50-летний грузчик, работник свинокомплекса. Обломки стены придавили мужчину, он погиб на месте от полученных травм.

– На данный момент ведется расследование, – уточнил Андрей Могильницкий, начальник Лидского межрайотдела Департамента госинспекции труда. – Но уже ясно, что главной причиной, из-за чего произошел смертельный несчастный случай, стало нарушение водителем грузовика требований безопасности. Для дачи правовой оценки действия водителя ведется проверка.

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