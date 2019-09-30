Лукашенко премьер-министру Армении: «Мы будем настаивать, чтобы быть дружественными государствами»

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В понедельник, 30 сентября, белорусский лидер провел в столице Армении встречу с премьером страны Николом Пашиняном, информирует пресс-служба президента.

Во время разговора поднималась тема политики взаимоотношений между двумя странами. Александр Лукашенко признался, что внимательно следит за ситуацией в Армении, особенно в плане отношения к нашей республике.

– В Беларуси существует заинтересованность в выстраивании взаимоотношений с Арменией. Да и история у наших народов похожая, – подчеркнул президент. – На данный момент между государствами товарооборот сложился небольшой – примерно 50 миллионов долларов по итогам 2018 года. В то же время когда-то его вообще не было.

Актуальные цифры – рост товарооборота на 140 процентов Лукашенко назвал «хорошим темпом». И выразил надежду, что так будет складывается и далее.

– В Беларуси мы будем поддерживать ваш бизнес. А если вам интересен белорусский – готовы приехать в Армению и создать совместные предприятия, – заявил президент.

Особенно глава республики отметил, что политика Беларуси в отношении к Армении неизменна.

– Даже если вы откажетесь с нами сотрудничать, мы все равно будем настаивать на том, чтобы быть очень близкими и дружественными государствами, – уверил Лукашенко.

В ответ Никол Пашинян порадовался возможности между двумя странами и работать вместе, и обсуждать даже самые нелегкие вопросы, чтобы прийти к общему мнению.

– В нашей стране достаточно мудрости, храбрости и воли решать все вопросы таким образом, чтобы дружба и братство между народами Беларуси и Армении развивались, – пояснил премьер-министр.

В конце встречи речь зашла о подготовке заседания высшего совета ЕАЭС, которое запланировано на 1 октября 2019 года.