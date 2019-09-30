Под Гомелем пьяный на Renault врезался в дерево, машина загорелась

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Серьезное ДТП произошло на территории Гомельского района в воскресенье, 29 сентября, проинформировали в пресс-службе областного УВД.

Авария случилась по вине пьяного 22-летнего автолюбителя. Молодой человек на «Рено Логан» ехал в деревню Прибор по автотрассе направлением Пионер – Прибор – Урицкое.

– На скруглении автодороги выпивший водитель не справился с управлением, и машина оказалась за пределами проезжей части. На обочине иномарка влетела в дерево, после столкновения машина загорелась, – пояснили в пресс-службе.

В результате ДТП серьезные травмы получили водитель и 16-летний пассажир «Логана», оба в тяжелом состоянии доставлены в реанимацию.

Также в УВД уточнили, что за минувшие выходные на Гомельщине произошли еще две серьезные аварии, в которых водители не удержали машины на дороге.

20-летний водитель на Infiniti врезался в дерево. Фото: УВД Гомельского облисполкома.

В Октябрьском районе в субботу, 28 сентября, 20-летний водитель на «Инфинити FХ35» ошибся с выбором скорости, вылетел в левую обочину, где машина врезалась в дерево. Молодой человек госпитализирован.

А на территории Рогачевского района 29 сентября за пределами трассы оказался пьяный водитель на «Рено Меган Сценик». Машина так же вылетела в левую обочину и врезалась в дерево. 29-летний автолюбитель находится в больнице.

Пьяный на Renault не удержал машину на дороге. Фото: УВД Гомельского облисполкома.

В ГАИ просят водитель учитывать погодные условия и, исходя из этого, правильно выбирать скорость движения. Кроме того, напоминается об ответственности и штрафе в размере от 50 до 100 базовых величин за вождение в нетрезвом состоянии.