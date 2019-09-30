Видеофакт: как встречали Лукашенко в Ереване

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Такие видеоролики редко появляются: пресс-служба президента Беларуси прямых трансляций прилета Александра Лукашенко не ведет, ограничиваясь лишь протокольными кадрами. Поэтому «кухню» прилета президента Беларуси можно посмотреть только за границей, когда телеканалы снимают все, что видят – без монтажных стыков. Армянский портал news.am снял прилет глав государств на заседание Высшего Евразийского экономического совета. Среди прочих туда прилетел и Лукашенко. Его флагманский Boeing-767 приземлился в ереванском аэропорту «Звартноц» в 16 часов по Минскому времени. Самолет остановился на перроне, и к нему подогнали два трапа. Через 33 секунды после остановки стюардесса открыла дверь. В это время работники расстилали перед трапом красную ковровую дорожку. Почетный караул выстроился вдоль ковра, в дверях самолета появился охранник, в руках которого был смартфон. Позже мужчина спустился вниз. К трап подогнали кортеж. Основная машина – черный бронированный седан Mercedes S-класса в кузове W221.

Через 5 минут 44 секунды после остановки самолета в дверях появился Лукашенко. Перед выходом он пожал кому-то руку (вероятно, стюардессе или командиру воздушного судна) и медленно спустился вниз, держась за поручень. Вероятно, сказывается травма колена, которую Лукашенко когда-то получил, занимаясь хоккеем.

Выходил ли кто-нибудь еще из самолета – не видно (к задней двери самолета тоже подгоняли трап). Однако видно, что к моменту спуска на летном поле уже стоят пресс-секретарь президента Наталья Эйсмонт и помощница президента Дарья Шманай.

Белорусского президента встретили вице-премьер Армении Мгер Григорян и замминистра иностранных дел Шаварш Кочарян. Перебросившись парой фраз, мужчины подходят к машине. Лукашенко садится в машину. Охранники стоят снаружи, сопровождающие тоже ждут – так положено по протоколу. Один из охранников садится на переднее пассажирское сидение, и кортеж начинает движение – с момента остановки самолета прошло всего 7 минут 45 секунд.

Всего в кортеже президента Беларуси – 11 автомобилей: пять черных «Мерседесов» S-класса, три черных внедорожника с охраной, белый пассажирский микроавтобус и еще один минивен. И это не считая автомобилей полиции, которые, вероятно, присоединятся к кортежу позже.

После того, как кортеж покидает взлетное поле, встречающие и журналисты расходятся. А Лукашенко поехал на встречу с премьер-министром Армении Николом Пашиняном.