КП Беларусь
В Могилеве при пожаре погибли пенсионерка и ее сын
Скорее всего, квартира загорелась из-за непотушенной сигареты
Огонь уничтожил имущество в квартире, стены и потолок закопчены. Фото: МЧС (снимок носит иллюстративный характер)
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Сообщение, что по проспекту Мира в Могилеве горит квартира, поступило спасателям в два часа ночи. 76-летняя хозяйка квартиры, инвалид I группы и ее 56-летний сын погибли, сообщили в Могилевском областном управлении МЧС. Огонь уничтожил имущество в комнате, стены и потолок в квартире закопчены. Эвакуация жильцов подъезда не понадобилась. Специалисты предполагают, что пожар произошел из-за неосторожного обращения с огнем при курении сына хозяйки.
В МЧС напоминают, что именно неосторожное обращение с огнем во время курения - самая частая причина пожаров и гибели людей на них.