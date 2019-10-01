В Могилеве при пожаре погибли пенсионерка и ее сын

Изменить размер текста: A A

Сообщение, что по проспекту Мира в Могилеве горит квартира, поступило спасателям в два часа ночи. 76-летняя хозяйка квартиры, инвалид I группы и ее 56-летний сын погибли, сообщили в Могилевском областном управлении МЧС. Огонь уничтожил имущество в комнате, стены и потолок в квартире закопчены. Эвакуация жильцов подъезда не понадобилась. Специалисты предполагают, что пожар произошел из-за неосторожного обращения с огнем при курении сына хозяйки.

В МЧС напоминают, что именно неосторожное обращение с огнем во время курения - самая частая причина пожаров и гибели людей на них.