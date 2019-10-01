Владимир Макей - о размещении российской военной базы в Беларуси: Нет смысла в таком решении

Владимир Макей подчеркнул, что в размещении российской военной базы в Беларуси нет ни практического, ни политического, ни военного смысла Фото: Виктор ГИЛИЦКИЙ

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Министр иностранных дел Владимир Макей, отвечая на вопрос журналиста о том, связано ли решение с позицией европейских соседей Беларуси, заявил, что Беларусь не будет принимать какое-то принципиальное решение под влиянием внешних сил. Стенограмма интервью размещена на сайте МИД.

- Если руководство Беларуси принимает решение, то только лишь исходя из анализа соответствия этого нашим национальным интересам. Это основной принцип, - отметил Макей. - Что касается самого предложения - размещать или не размещать базу на территории Беларуси - то вы знаете, с учетом развития современных технологий нет смысла в таком решении. Если бы Беларусь разместила на своей территории какие-то дополнительные военные объекты, я не думаю, что это способствовало бы укреплению стабильности, безопасности в нашем регионе.

Министр добавил, что размещать в Беларуси военные объекты нецелесообразно в том числе и потому, что сегодня ракеты могут за считаные минуты достичь другого континента.

- Поэтому нет ни практического, ни политического, ни военного смысла в реализации этого предложения. Могу констатировать, что сегодня этот вопрос на повестке дня наших отношений с Россией не стоит.