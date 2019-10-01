2019-10-01T11:31:19+03:00
Политика
КП Беларусь

Глава МИД рассказал о программе интеграции с Россией: Никто не готов положить на алтарь судьбы независимость

Министр подчеркнул, что Беларусь не будет жертвовать суверенитетом в угоду конъюнктурным соображениям
Полина СВЕТЛОВА
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Владимир Макей отметил, что первоначальные предложения предусматривали включение положений, которые были абсолютно неприемлемыми для белорусской стороныВладимир Макей отметил, что первоначальные предложения предусматривали включение положений, которые были абсолютно неприемлемыми для белорусской стороныФото: Павел МАРТИНЧИК
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В интервью российскому информагентству РБК Владимир Макей отметил, что вокруг программы углубленной интеграции появилось много конспирологических измышлений.

- Сразу хочу сказать, что, на наш взгляд, никакой опасности сама по себе Программа не несет. Почему? Во-первых, мы четко исходим из того, что для нас самое главное и незыблемое - это сохранение суверенитета наших государств. В данном случае мы говорим о суверенитете Республики Беларусь. Знаете, сегодня даже если бы кто-то хотел построить федерацию или конфедерацию с другим государством, я думаю, что вряд ли это удастся, потому что общество уже совершенно другое по сравнению с тем обществом, которое было в девяностых годах, когда только-только распался Советский Союз. Сегодня уже несколько поколений выросло в независимом государстве, и никто не готов положить на алтарь судьбы эту независимость. Ну и потом, я в принципе не понимаю, как мог бы, если даже теоретически представить, первый президент страны, создавший независимое государство, пожертвовать этой независимостью, и как он вошел бы в историю? Даже если исходить чисто из таких посылов…

Программа, по словам министра, основывается строго на положениях Договора о создании Союзного государства 1999 года. При этом Владимир Макей отметил, что первоначальные предложения предусматривали включение положений, которые были абсолютно неприемлемыми для белорусской стороны.

- Например, создание каких-то наднациональных структур, что не соответствует опять-таки положениям Союзного договора

Владимир Макей подчеркнул, что для Беларуси самое главное в программе - решение существующих проблем: налоговый маневр, устранение препятствий в поставках сельскохозяйственной, промышленной продукции, переговоры об урегулировании спорных моментов, связанных с ценами на газ и нефть, и так далее и тому подобное.

- Я думаю, что если они не будут решены, то говорить о подписании программы дальнейших действий будет трудно. Потому что мы не поймем логики наших партнеров.

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