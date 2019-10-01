Глава МИД рассказал о программе интеграции с Россией: Никто не готов положить на алтарь судьбы независимость

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В интервью российскому информагентству РБК Владимир Макей отметил, что вокруг программы углубленной интеграции появилось много конспирологических измышлений.

- Сразу хочу сказать, что, на наш взгляд, никакой опасности сама по себе Программа не несет. Почему? Во-первых, мы четко исходим из того, что для нас самое главное и незыблемое - это сохранение суверенитета наших государств. В данном случае мы говорим о суверенитете Республики Беларусь. Знаете, сегодня даже если бы кто-то хотел построить федерацию или конфедерацию с другим государством, я думаю, что вряд ли это удастся, потому что общество уже совершенно другое по сравнению с тем обществом, которое было в девяностых годах, когда только-только распался Советский Союз. Сегодня уже несколько поколений выросло в независимом государстве, и никто не готов положить на алтарь судьбы эту независимость. Ну и потом, я в принципе не понимаю, как мог бы, если даже теоретически представить, первый президент страны, создавший независимое государство, пожертвовать этой независимостью, и как он вошел бы в историю? Даже если исходить чисто из таких посылов…

Программа, по словам министра, основывается строго на положениях Договора о создании Союзного государства 1999 года. При этом Владимир Макей отметил, что первоначальные предложения предусматривали включение положений, которые были абсолютно неприемлемыми для белорусской стороны.

- Например, создание каких-то наднациональных структур, что не соответствует опять-таки положениям Союзного договора

Владимир Макей подчеркнул, что для Беларуси самое главное в программе - решение существующих проблем: налоговый маневр, устранение препятствий в поставках сельскохозяйственной, промышленной продукции, переговоры об урегулировании спорных моментов, связанных с ценами на газ и нефть, и так далее и тому подобное.

- Я думаю, что если они не будут решены, то говорить о подписании программы дальнейших действий будет трудно. Потому что мы не поймем логики наших партнеров.