Браконьеров, которые подстрелили косулю, вычислили по следам от шин БТР

На машину до суда наложен арест. Фото: Государственная инспекция охраны животного и растительного мира

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Двух мужчин из Жодино задержали 27 сентября в Смолевичском районе, сообщили в Государственной инспекции охраны животного и растительного мира. Браконьеры передвигались на специально оборудованном грузовике ГАЗ-66 с шинами от бронетранспортера высокой проходимости. Следы от этих шин их и выдали.

Браконьеров задержали, когда они подстрелили косулю из незарегистрированного двуствольного ружья. В грузовике инспекторы нашли еще некоторые детали браконьерского тюнинга. Кузов машины был оснащен лебедкой и специальным щитом для того, чтобы в грузовик можно было затянуть крупную дичь. А на передней части кабины установлены дополнительные фары, чтобы выслеживать зверя ночью.

Браконьеры из Жодино охотились на тюнингованном ГАЗе в окрестностях города, их задержали с незаконно добытой косулей. Об этом сообщили БелТА в Государственной инспекции охраны животного и растительного мира.

Мужчины охотились в запрещенном месте, поэтому вред от добычи косули оценили в тройном размере - получилось 9,2 тысячи рублей. В отношении мужчин возбуждено уголовное дело, они уже начали возмещать ущерб. На автомобиль ГАЗ и легковой автомобиль «Ниссан», который принадлежит одному из задержанных, до суда наложен арест.