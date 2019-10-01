Бывшего гендиректора Минского Завода шестерен приговорили к 7,5 года колонии за взятку

Мужчину задержали в рабочем кабинете за взятку в 20 тысяч долларов.

Приговор еще не вступил в законную силу

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Суд Московского района Минска 1 октября приговорил бывшего генерального директора Минского завода шестерен к 7,5 года лишения свободы в колонии усиленного режима, пишет belta.by.

Мужчину признали виновным в получении взятки в особо крупном размере. А заместителя гендиректора иностранной коммерческой структуры за пособничество во взяточничестве приговорили к 5 годам колонии усиленного режима.

Напомним, гендиректора Минского завода шестерен задержали 7 февраля в рабочем кабинете: по версии следствия, там он получил взятку от представителя иностранной коммерческой структуры в размере 20 тысяч. В МВД тогда сообщали, что деньги полагались за благоприятное решение вопросов по исполнению заводом своих договорных обязательств, связанных с расчетами за поставляемое технологическое оборудование.