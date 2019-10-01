КП Беларусь
В Рогачевском районе из-за удара молнии загорелся дом
Пострадавших, к счастью, нет
Чтобы защититься от подобных явлений, в МЧС рекомендуют оборудовать дом системой молниезащиты. Фото: архив "КП"
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Пожар случился в агрогородке Тихиничи Рогачевского района - там горел деревянный дом, сообщают в Гомельском областном управлении МЧС. Звонок спасателям поступил в понедельник, 30 сентября в 18.35. Причиной пожара мог стать удар молнии, сообщают в Гомельском областном управлении МЧС. Огонь повредил обшивку и стену дома. Пострадавших, к счастью, нет. Чтобы защитить свой дом от подобных явлений, в МЧС рекомендуют оборудовать дом системой молниезащиты.
Всего за сутки в Гомельской области произошло два пожара. На оказание технической помощи спасатели выезжали 14 раз.