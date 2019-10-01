В Калинковичах легковушка насмерть сбила женщину

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Авария произошла вечером 30 сентября на улице Октябрьской райцентра. 23-летний водитель на Fiat сбил 66-летнюю женщину - она переходила дорогу вне пешеходного перехода. Женщина скончалась на месте происшествия. В ГАИ УВД Гомельского облисполкома уточнили, что фликерами пострадавшая не была обозначена.

В ГАИ напоминают: пешеходам необходимо переходить дорогу только по пешеходным переходам! При этом не забывайте смотреть по сторонам, убедитесь, что водители вас заметили и пропускают. В темное время суток обязательно обозначьте себя фликером.

Водителям тоже стоит быть более внимательными и ехать на такой скорости, которая позволит при необходимости остановиться, чтобы не сбить пешехода, который внезапно вышел на дорогу.