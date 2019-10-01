В Минске столкнулись Tesla и «Жигули»

По предварительной информации, в аварии никто не пострадал

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Со стороны ситуация больше напоминает старый анекдот, но владельцам автомобилей сейчас явно не до шуток.

ДТП произошло на перекресте Бельского и Одоевского в Минске, сообщает агентство «Минск-Новости» со ссылкой на телеграм-канал Volna. У Tesla повреждена передняя правая часть. А «Жигули» получили удар в область задней правой двери.

Предположительно, в аварию попала Tesla Model S до рестайлинга. Ориентировочная стоимость такого автомобиля - около 50 тыс. долларов.

Как сообщили в ГАИ, водитель "Жигули" при повороте налево не уступил дорогу автомобилю Tesla, который ехал во встречном направлении.