2019-10-01T14:51:19+03:00
Происшествия
КП Беларусь

В Минске столкнулись Tesla и «Жигули»

По предварительной информации, в аварии никто не пострадал
Полина СВЕТЛОВА
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Со стороны ситуация выглядит анекдотично.Фото: телеграм-канал VolnaСо стороны ситуация выглядит анекдотично.Фото: телеграм-канал Volna
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Со стороны ситуация больше напоминает старый анекдот, но владельцам автомобилей сейчас явно не до шуток.

ДТП произошло на перекресте Бельского и Одоевского в Минске, сообщает агентство «Минск-Новости» со ссылкой на телеграм-канал Volna. У Tesla повреждена передняя правая часть. А «Жигули» получили удар в область задней правой двери.

Предположительно, в аварию попала Tesla Model S до рестайлинга. Ориентировочная стоимость такого автомобиля - около 50 тыс. долларов.

Как сообщили в ГАИ, водитель "Жигули" при повороте налево не уступил дорогу автомобилю Tesla, который ехал во встречном направлении.

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