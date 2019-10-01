2019-10-01T14:50:22+03:00
Происшествия
КП Беларусь

В Слуцком районе мужчина помогал пострадавшим в аварии и сам попал под машину

В больницу в результате увезли троих
Полина СВЕТЛОВА
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Водитель наехал на разделительное ограждение. Фото: УГАИ УВД МиноблисполкомаВодитель наехал на разделительное ограждение. Фото: УГАИ УВД Миноблисполкома
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Первое ДТП произошло около 21 часов на автодороге Р23. 72-летний водитель за рулем Seat Inca ехал в сторону Слуцка, но не справился с управлением и наехал на разделительное ограждение, рассказали в УГАИ УВД Миноблисполкома.

Мимо проезжал 48-летний мужчина из Слуцкого района. Он остановился, чтобы помочь пострадавшим. Когда он перебегал дорогу обратно к машине, его сбила проезжающая мимо Honda, за рулем которой был 45-летний житель Слуцкого района.

Водитель Seat Inca и его 55-летний пассажир были пристегнуты, они получили разные травмы и госпитализированы в травматологическое отделение слуцкой больницы. А водитель, который им помогал, судя по всему, получил более серьезные травмы - его доставили в реанимацию.

ГАИ рекомендует водителям и пешеходам соблюдать осторожность, особенно во время дождя, когда видимость снижается.

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