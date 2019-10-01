2019-10-01T15:26:28+03:00
Общество
КП Беларусь

В Бресте запустили велошеринг: в городе появились желтые велосипеды

Первым услугу протестировал мэр Бреста Александр Рогачук
Оксана БРОВАЧ
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В Бресте тестируют велошеринг. Фото: Валерий ЦАПКОВВ Бресте тестируют велошеринг. Фото: Валерий ЦАПКОВ
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С 1 октября в Бресте появился сервис проката велосипедов Kolobike, который до сих пор работал только в Минске.

До зимы в Бресте будут доступны 100 прокатных велосипедов. Они расположены на четырех станциях: в Городском саду, возле главного корпуса БрГУ им. Пушкина, возле супермаркета «Микс» в микрорайоне Ковалево и возле здания администрации Московского района.

Сервис в Бресте работает пока в тестовом режиме. На зиму велосипеды уберут, а весной обещают привезти в несколько раз больше.

- Мы придерживаемся тенденции, что Брест должен быть экологичным, комфортным городом. Одним из составляющих этого является велосипедное движение. Начинаем проект в октябре не случайно. За месяц его апробируем, чтобы следующей весной запустить. Одно из условий взаимодействия с компанией, чтобы в дальнейшем велосипеды были оформлены в цветах нашего флага и герба - сине-голубых или бело-сине-голубых. Это будет красиво, - сказал мэр Бреста Александр Рогачук, пишет belta.by.

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