Вадим Галыгин занял пост в Белорусской федерации панкратиона и смешанных боевых единоборств

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Белорусская федерация панкратиона и смешанных боевых единоборств проводит реорганизацию. Одним из шагов в этом направлении стало назначение Вадима Галыгина на пост заместителя председателя президиума. Он будет заниматься развитием, продвижением и популяризацией панкратиона и смешанных единоборств в Беларуси. Как отмечает сайт федерации, специфика такой работы хорошо известна Галыгину, основная деятельность которого связана с медиа и СМИ, телевидением и шоу-бизнесом. В то же время он долгое время являлся почетным членом федерации, следил за спортом в стране и достижениями наших бойцов, был участником и гостем проводимых турниров, таких как чемпионаты Беларуси и мира по панкратиону, соревнования по ММА.

Уточним,что панкратион - это возрожденный древний олимпийский вид единоборств, в поединке разрешается применять практически весь арсенал технических действий борьбы вольной, греко-римской, самбо, дзюдо, бокса, тайского бокса и других видов единоборств.