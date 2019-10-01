2019-10-01T15:31:03+03:00
Общество
КП Беларусь

Нотариусы Витебской области бесплатно проконсультируют многодетных мам

Прийти к специалисту можно в течение недели – с 7 по 14 октября
Полина СВЕТЛОВА
Поделиться:
В рабочее время мамы, которые воспитывают трех и больше несовершеннолетних детей, смогут задать свои вопросы нотариусам. Фото: kodexrf.comВ рабочее время мамы, которые воспитывают трех и больше несовершеннолетних детей, смогут задать свои вопросы нотариусам. Фото: kodexrf.com
Изменить размер текста:

Записываться на консультации к специалистам не нужно. Их будут проводить как по телефону, так и в конторах, рассказали belta.by в областной нотариальной палате.

Такие дни бесплатного консультирования пройдут в течение недели в нотариальных конторах и бюро Витебской области. В рабочее время мамы, которые воспитывают трех и больше несовершеннолетних детей, смогут задать свои вопросы нотариусам. В нотариальной палате говорят, что если придут многодетные отцы, им тоже не откажут в консультации.

В Витебской области работает 37 нотариальных контор и бюро. Их режим работы можно узнать на сайте Белорусской нотариальной палаты.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Лукашенко о барьерах в ЕАЭС: «Пришло время рассмотреть наболевшую тему и принять политическое решение»
Молодожены возвращались со свадьбы и спасли водителя из горящего автомобиля
В Лиде водитель такси насмерть сбил мужчину на пешеходном переходе
Вадим Галыгин занял пост в Белорусской федерации панкратиона и смешанных боевых единоборств
В Бресте запустили велошеринг: в городе появились желтые велосипеды
В Слуцком районе мужчина помогал пострадавшим в аварии и сам попал под машину
В Минске столкнулись Tesla и «Жигули»
В Калинковичах легковушка насмерть сбила женщину
В Рогачевском районе из-за удара молнии загорелся дом
Бывшего гендиректора Минского Завода шестерен приговорили к 7,5 года колонии за взятку
Браконьеров, которые подстрелили косулю, вычислили по следам от шин БТР
Глава МИД рассказал о программе интеграции с Россией: Никто не готов положить на алтарь судьбы независимость
Владимир Макей - о размещении российской военной базы в Беларуси: Нет смысла в таком решении
В Могилеве при пожаре погибли пенсионерка и ее сын