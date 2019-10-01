Нотариусы Витебской области бесплатно проконсультируют многодетных мам

В рабочее время мамы, которые воспитывают трех и больше несовершеннолетних детей, смогут задать свои вопросы нотариусам. Фото: kodexrf.com

Прийти к специалисту можно в течение недели – с 7 по 14 октября

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Записываться на консультации к специалистам не нужно. Их будут проводить как по телефону, так и в конторах, рассказали belta.by в областной нотариальной палате.

Такие дни бесплатного консультирования пройдут в течение недели в нотариальных конторах и бюро Витебской области. В рабочее время мамы, которые воспитывают трех и больше несовершеннолетних детей, смогут задать свои вопросы нотариусам. В нотариальной палате говорят, что если придут многодетные отцы, им тоже не откажут в консультации.

В Витебской области работает 37 нотариальных контор и бюро. Их режим работы можно узнать на сайте Белорусской нотариальной палаты.