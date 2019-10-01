В Лиде водитель такси насмерть сбил мужчину на пешеходном переходе

Зеленый сигнал светофора для автомобиля загорелся через 4 секунды после того, как машина наехала на пешехода. Фото: ГАИ

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32-летний водитель такси ехал по улице Ленинской в Лиде - в этот момент дорогу по пешеходному переходу переходил 81-летний мужчина, сообщает «Лидская газета». Водитель отвлекся от дороги и поздно увидел пешехода. Таксист экстренно затормозил, но это не помогло избежать наезда. Мужчина-пешеход получил серьезные травмы, его забрали в больницу. Через несколько часов пенсионер скончался.

- На записи с камер видеонаблюдения видно, что зеленый сигнал светофора для автомобиля загорелся лишь спустя четыре секунды после того, как он наехал на человека, - добавили в ГАИ.

По факту ДТП проводится проверка.