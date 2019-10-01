2019-10-01T16:31:08+03:00
Общество
КП Беларусь

Молодожены возвращались со свадьбы и спасли водителя из горящего автомобиля

Пока парень вытаскивал пострадавшего из машины, его жена вызывала МЧС и «скорую»
Полина СВЕТЛОВА
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Водитель и пассажир получили травмы. Фото: личный архивВодитель и пассажир получили травмы. Фото: личный архив
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29 сентября в Гомельском районе произошла авария - Renault на закруглении дороги не справился с управлением, врезался в дерево и загорелся. По информации УВД Гомельского облисполкома, 22-летний водитель был нетрезв.

В момент ДТП мимо проезжали на такси молодожены – Александр и Ирина Грицевичи. Они возвращались со своей свадьбы.

Из Renault выбрался выбрался пассажир и попросил помощи – водитель загоревшейся не мог самостоятельно покинуть машину.

Александр Грицкевич попытался открыть дверь, но она заклинила от удара.

- Позже у меня получилось вырвать ее. Действовал, не раздумывая, ведь машина могла взорваться. Пока я вытаскивал пострадавшего, жена вызвала МЧС и скорую помощь, – рассказал Александр Грицевич.

После того, как на место аварии приехала пожарная машина и скорая помощь, молодожены уехали домой. В результате ДТП водитель и пассажир получили телесные повреждения и были доставлены в больницу.

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