Лукашенко о барьерах в ЕАЭС: «Пришло время рассмотреть наболевшую тему и принять политическое решение»

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- Сегодня мы наделили комиссию полномочиями в вопросах маркировки товаров и прослеживаемости их движения. ЕЭК должна гарантировать, что эти прогрессивные предложения не обернутся новыми препятствиями в торговле. Барьеров в союзе и так предостаточно, - отметил Александр Лукашенко на заседании Высшего Евразийского экономического совета в широком составе, цитирует belta.by. - Особенно настораживает, когда они вводятся в таких чувствительных сферах, как, например, госзакупки. Пришло время главам государств рассмотреть наболевшую тему и принять политическое решение.

Президент считает, что стоит усилить компетенцию Евразийской экономической комиссии и Суда ЕАЭС.

Беларусь готовится принять в 2020 году председательство в Евразийском экономическом союзе, ее представитель возглавит Коллегию ЕЭК.