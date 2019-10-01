2019-10-01T17:47:32+03:00
Общество
КП Беларусь

В Беларуси начинается репетиционное тестирование

Первый этап пройдёт в октябре - декабре
Полина СВЕТЛОВА
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Решить тест можно по 15 учебным предметам за курс общего среднего образованияРешить тест можно по 15 учебным предметам за курс общего среднего образованияФото: Павел МАРТИНЧИК
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Как пояснили в РИКЗ, регистрация проводится в онлайн-режиме через единую систему в личном кабинете участника тестирования. Подробная информация доступна в разделе "РТ" - "Памятка участнику РТ.

Репетиционное тестирование проводится в учреждениях образования по всей стране. Решить тест можно по 15 учебным предметам за курс общего среднего образования: белорусский язык, русский язык, математика, физика, химия, биология, история Беларуси, всемирная история (новейшее время), география, иностранный язык (английский, немецкий, французский, испанский, китайский), обществоведение. С 2019 года в Беларуси ввели новый вид репетиционного тестирования - дистанционное. Его можно пройти бесплатно онлайн по 15 предметам с последующим разбором заданий.

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