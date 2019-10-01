2019-10-01T18:29:13+03:00
Происшествия
КП Беларусь

В Могилеве водитель на Mercedes Benz сбил 7-летнего школьника на «зебре»

Младшеклассник переходил дорогу вместе с мамой
Надежда БУТОВИЧ
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Водитель не успел затормозить. Фото: УВД Могилевского облисполкома.Водитель не успел затормозить. Фото: УВД Могилевского облисполкома.
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Авария с участием пешехода произошла в областном центре во вторник, 1 октября, проинформировали в пресс-службе УВД Могилевского облисполкома.

ДТП произошло утром, примерно в 09.00 часов. Водитель грузового «Мерседес Бенц 410Д» двигался от улицы Автозаводская по проспекту Витебскому, направляясь в деревню Любуж в Могилевском районе. В этот же момент рядом с 70 домом проезжую часть вместе с мамой переходил 7-летний мальчик. Ребенок шел через дорогу по зебре – нерегулируемый пешеходный переход повышенной опасности был выделен согласно ПДД.

– По какой-то причине 57-летний водитель грузовика не увидел мальчика и допустил наезд. Пострадавшего школьника в тяжелом состоянии госпитализировали, – добавили в пресс-службе.

По факту дорожно-транспортного происшествия проводится проверка. Сотрудникам ГАИ, следователям и экспертам предстоит узнать, почему мужчина за рулем не среагировал и не затормозил, а мама, которая шла рядом с ребенком, не схватила его за руку?

– Зачастую в происшествия, где пострадавшие – дети, виновными оказываются взрослые. Именно водители и родители часто не предупреждают, не предусматривают возникновение опасности на дороге. В то время как ребенок еще не может прогнозировать события и обычно не считается с реальными угрозами, – добавили в УВД.

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