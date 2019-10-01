2019-10-01T18:37:57+03:00
Происшествия
КП Беларусь

Фотофакт: легковушка протаранила прицеп в Гомеле

Предположительно, «Пежо» не успело затормозить
Павел МИЦКЕВИЧ
Поделиться:
Легковушка протаранила прицеп в ГомелеЛегковушка протаранила прицеп в ГомелеФото: Архив "КП"
Изменить размер текста:

Вечером во вторник ДТП произошло на улице Бориса Царикова в Гомеле. Судя по всему, легковой автомобиль «Пежо» врезался в прицеп попутно двигавшегося трактора. Авария случилась перед перекрестком - возможно, легковушка не успела затормозить, рассказал KP.BY очевидец Иван Жульков и прислал фото.

В ГАИ пока не комментируют ДТП. По предварительным данным, обошлось без жертв.

Легковушка протаранила прицеп в Гомеле Фото: Архив "КП"

Легковушка протаранила прицеп в ГомелеФото: Архив "КП"

Легковушка протаранила прицеп в Гомеле Фото: Архив "КП"

Легковушка протаранила прицеп в ГомелеФото: Архив "КП"

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
В Костюковичском районе в поле дотла сгорел комбайн
Фотофакт. В Могилеве с рельсов сошел тепловоз с пассажирскими вагонами
В Толочине мужчина избил бывшую жену, вызвал скорую, но было уже поздно
В Минске водитель «Яндекс.Такси» сбил пешехода и скрылся с места ДТП
В Могилеве водитель на Mercedes Benz сбил 7-летнего школьника на «зебре»
В Беларуси начинается репетиционное тестирование
Лукашенко о барьерах в ЕАЭС: «Пришло время рассмотреть наболевшую тему и принять политическое решение»
Молодожены возвращались со свадьбы и спасли водителя из горящего автомобиля
В Лиде водитель такси насмерть сбил мужчину на пешеходном переходе
Нотариусы Витебской области бесплатно проконсультируют многодетных мам
Вадим Галыгин занял пост в Белорусской федерации панкратиона и смешанных боевых единоборств
В Бресте запустили велошеринг: в городе появились желтые велосипеды
В Слуцком районе мужчина помогал пострадавшим в аварии и сам попал под машину
В Минске столкнулись Tesla и «Жигули»
В Калинковичах легковушка насмерть сбила женщину
В Рогачевском районе из-за удара молнии загорелся дом
Бывшего гендиректора Минского Завода шестерен приговорили к 7,5 года колонии за взятку
Браконьеров, которые подстрелили косулю, вычислили по следам от шин БТР
Глава МИД рассказал о программе интеграции с Россией: Никто не готов положить на алтарь судьбы независимость
Владимир Макей - о размещении российской военной базы в Беларуси: Нет смысла в таком решении
В Могилеве при пожаре погибли пенсионерка и ее сын