КП Беларусь
Фотофакт: легковушка протаранила прицеп в Гомеле
Предположительно, «Пежо» не успело затормозить
Легковушка протаранила прицеп в ГомелеФото: Архив "КП"
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Вечером во вторник ДТП произошло на улице Бориса Царикова в Гомеле. Судя по всему, легковой автомобиль «Пежо» врезался в прицеп попутно двигавшегося трактора. Авария случилась перед перекрестком - возможно, легковушка не успела затормозить, рассказал KP.BY очевидец Иван Жульков и прислал фото.
В ГАИ пока не комментируют ДТП. По предварительным данным, обошлось без жертв.
Легковушка протаранила прицеп в ГомелеФото: Архив "КП"
Легковушка протаранила прицеп в ГомелеФото: Архив "КП"