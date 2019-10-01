2019-10-01T18:59:06+03:00
Происшествия
КП Беларусь

В Минске водитель «Яндекс.Такси» сбил пешехода и скрылся с места ДТП

Авария произошла на проспекте Победителей
Надежда БУТОВИЧ
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Таксист скрылся с места аварии, его объявили в розыск. Фото: brest.biz.Таксист скрылся с места аварии, его объявили в розыск. Фото: brest.biz.
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В белорусской столице правоохранители объявили в розыск водителя, совершившего дорожно-транспортное происшествии на автомобиле одной из служб такси, проинформировали в пресс-службе МВД в официальном аккаунте в Telegram.

Авария произошла в понедельник, 30 сентября, на минском проспекте Победителей. Вечером, примерно в 22.15 часов, со стороны улицы Радужной водитель легкового «Рено» с наклейками «Яндекс.Такси» ехал к улице Орловская.

– Приближаясь к регулируемому пешеходному переходу, водитель такси пренебрег правилами ПДД и допустил наезд на пешехода. Сбив человека, таксист поспешил покинуть место происшествия. Медики 24-летнего пострадавшего доставили в больницу, – пояснили в пресс-службе.

В ГАИ обратились к возможным очевидцам происшествия: «Если вам известно что-либо о ДТП с темным «Рено» с логотипом такси или имеется запись видеорегистратора, обратитесь в милицию».

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