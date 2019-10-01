2019-10-01T19:34:28+03:00
Происшествия
КП Беларусь

В Толочине мужчина избил бывшую жену, вызвал скорую, но было уже поздно

Женщина скончалась в реанимации
Надежда БУТОВИЧ
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Бывший муж убил женщину во время ссоры. Фото: ГКСЭ.Бывший муж убил женщину во время ссоры. Фото: ГКСЭ.
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Трагедия произошла в райцентре на Витебщине в воскресенье, 29 сентября, проинформировали в пресс-службе Госкомитета судебных экспертиз.

Как сообщают в пресс-службе, бывшие супруги по неизвестной причине поссорились. Мужчина набросился на экс-супругу с кулаками. Бывший муж много раз ударил женщину, а когда она была уже в бессознательном состоянии, позвонил «103». На карете скорой помощи пострадавшую доставили в реанимацию районной больницы, но помочь ей не смогли, он полученных травм она скончалась.

– Погибшей были нанесены множественные удары, в том числе смертельные – в жизненно важные органы. Специалисты ГКСЭ и следственно-оперативная группа осмотрели место происшествия, зафиксировали следы, изъяли вещдоки. Назначена судмедэкспертиза для определения точной причины смерти, – пояснили в пресс-службе Госкомитета.

Против подозреваемого в убийстве бывшего супруга возбудили уголовное дело, он задержан. Расследование не закончено.

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